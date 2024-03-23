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Общество

Депутаты Псковской городской Думы возложили цветы к памятнику княгине Ольге 

Депутаты и сотрудники аппарата Псковской городской Думы возложили цветы к мемориалу у памятника княгине Ольге в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской Думы.

Фото: пресс-служба ПГД

«Мы выражаем искренние слова поддержки и сочувствия всем тем, чьи близкие и родные погибли от бесчеловечного теракта. Разделяем горечь утраты вместе со всей страной. Это наша общая трагедия. Светлая память ушедшим», — высказался председатель Думы Александр Гончаренко.

Напомним, о стрельбе в «Крокус Сити Холле» сообщили вечером 22 марта. Чуть позже стало известно о взрыве и пожаре в здании.

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