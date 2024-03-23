Более полутора миллионов рублей лишились жители Псковской области из-за мошенников
Несколько жителей Псковской области лишились более полутора миллионов рублей из-за мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По версии следствия, жителям Порхова, Дедовичей, Гдова, а также Дедовичского и Порховского районов звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками полиции и банков. Злоумышленники предлагали помощь в предотвращении несанкционированного оформления кредитов, заработок в Интернете. Некоторые жители региона лишились денег при осуществлении операций купли-продажи.
Потерпевшие обратились в полицию. Ведётся следствие.
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