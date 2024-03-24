Мошенники обманули пожилую жительницу Псковского района более чем на 7 млн рублей

19:20, 24 марта 2024, ПАИ

Мошенники обманули пенсионерку более чем на 7 млн рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковского района.

Установлено, что с 15 февраля по 14 марта 2024 года злоумышленники обманывали женщину, убеждая её перевести деньги на безопасный счёт. Поверив им, она лишилась более 2,5 млн рублей.

Кроме того, мошенники уговорили потерпевшую продать принадлежавшие ей квартиру и транспортное средство. 4,5 млн рублей наличными доверчивая жительница передала курьеру.

Следователь СО ОМВД России по Псковскому району возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвёртой статьи 159 УК РФ.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Районный прокурор держит дело на личном контроле.