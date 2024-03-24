Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичка получила благодарность за участие в гуманитарной миссии в ЛДНР

Студентка третьего курса отделения «Сестринское дело» Псковского медицинского колледжа Милана Илларионова получила благодарность за участие в гуманитарной миссии в ЛДНР с 5 по 20 марта 2024 года. Девушка находилась там в качестве волонтёра в составе медицинского отряда, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Псковичка получила благодарность за участие в гуманитарной миссии в ЛДНР. Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

Милана оказывала помощь раненым, готовила их к эвакуации, проводила дезинфекционные мероприятия.

За искреннее желание помочь, высокую работоспособность, профессионализм, стремление совершенствовать свои навыки и умения девушку отметили благодарственным письмом от командования части.

Милана Илларионова является заслуженным добровольцем Псковской области, членом Молодёжного парламента при Государственной Думе Федерального Собрания РФ, участницей гуманитарных миссий по сбору помощи для военнослужащих и мирного населения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













24 марта 2024

Сильная магнитная буря обрушилась на Землю
24 марта 2024

Псков присоединился к акции памяти погибших в «Крокус Сити Холле»
24 марта 2024

На Октябрьской площади появилась надпись из свечей «Псков. Скорбим»
24 марта 2024

Псковичка получила благодарность за участие в гуманитарной миссии в ЛДНР
24 марта 2024

Андрей Ключко: Центр «Воин» скорбит вместе со всей страной
24 марта 2024

Потепление прогнозируют на Северо-Западе на следующей неделе
24 марта 2024

Алла Сердцева: Нам сейчас нужно всем объединиться
24 марта 2024

Дмитрий Ющенко почтил память погибших в теракте в «Крокус Сити Холле»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...