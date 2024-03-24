Псковичка получила благодарность за участие в гуманитарной миссии в ЛДНР

19:45, 24 марта 2024, ПАИ

Студентка третьего курса отделения «Сестринское дело» Псковского медицинского колледжа Милана Илларионова получила благодарность за участие в гуманитарной миссии в ЛДНР с 5 по 20 марта 2024 года. Девушка находилась там в качестве волонтёра в составе медицинского отряда, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Милана оказывала помощь раненым, готовила их к эвакуации, проводила дезинфекционные мероприятия.

За искреннее желание помочь, высокую работоспособность, профессионализм, стремление совершенствовать свои навыки и умения девушку отметили благодарственным письмом от командования части.

Милана Илларионова является заслуженным добровольцем Псковской области, членом Молодёжного парламента при Государственной Думе Федерального Собрания РФ, участницей гуманитарных миссий по сбору помощи для военнослужащих и мирного населения.