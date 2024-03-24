Тело утонувшего мужчины нашли в озере Вехно в Новоржевском районе
Тело утонувшего 67-летнего мужчины обнаружила в ходе поисков водолазная служба областной службы спасения в озере Вехно в Новоржевском районе, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Тело мужчины извлекли и передали следственно-оперативной группе.
На месте работают сотрудники следственного управления СК России по Псковской области, сотрудники полиции, аварийно-спасательная служба. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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