Великолучанин отправится в колонию за прогулы на работе
Житель Великих Лук отправится в тюрьму за прогулы на работе. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.
Мужчина был осужден по части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость) к 110 часам обязательных работ.
25 января текущего года он был трудоустроен в МП «Спецавтохозяйство», однако с 26 января по 14 февраля он на работу не явился, допустив прогулы.
За злостное уклонение от отбывания наказания в виде обязательных работ суд заменил их на 13 дней лишения свободы.
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