Великолучанин отправится в колонию за прогулы на работе

07:42, 25 марта 2024, ПАИ

Житель Великих Лук отправится в тюрьму за прогулы на работе. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.

Мужчина был осужден по части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость) к 110 часам обязательных работ.

25 января текущего года он был трудоустроен в МП «Спецавтохозяйство», однако с 26 января по 14 февраля он на работу не явился, допустив прогулы.

За злостное уклонение от отбывания наказания в виде обязательных работ суд заменил их на 13 дней лишения свободы.