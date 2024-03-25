Мошенники начали использовать новую схему для получения доступа к «Госуслугам» россиян

08:59, 25 марта 2024, ПАИ

Мошенники начали использовать новую схему для получения доступа к «Госуслугам» россиян, пишет «Коммерсантъ».

Злоумышленники рассылают push-уведомления о необходимости подтвердить паспортные данные. К сообщению они прикрепляют ссылку, которая ведет на сайт якобы оператора, а затем на портал «Госуслуги», где пользователь должен ввести логин и пароль к личному кабинету.

После этого мошенники получают доступ к «Госуслугам» и подтвержденные данные об абоненте.

Один из экспертов на рынке кибербезопасности объяснил, что мошенники распространяют ссылки на фишинговые ресурсы с использованием push-уведомлений, которые можно настроить через веб-сайт без мобильного приложения: «В них содержится сообщение о том, что необходимо верифицировать паспортные данные для продления работы мобильного номера, при открытии уведомление переводит пользователя на фишинговый сайт».

На сайте предлагается заполнить анкету, где просят указать номер телефона, ФИО и дату рождения. Пользователи вводят свои данные, а затем сайт перенаправляет их на фейковую страницу входа на портал «Госуслуги» для дополнительного подтверждения.