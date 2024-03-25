Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Мошенники начали использовать новую схему для получения доступа к «Госуслугам» россиян

Мошенники начали использовать новую схему для получения доступа к «Госуслугам» россиян, пишет «Коммерсантъ».

Мошенники начали использовать новую схему для получения доступа к «Госуслугам» россиян. Фото: ПАИ

Злоумышленники рассылают push-уведомления о необходимости подтвердить паспортные данные. К сообщению они прикрепляют ссылку, которая ведет на сайт якобы оператора, а затем на портал «Госуслуги», где пользователь должен ввести логин и пароль к личному кабинету.

После этого мошенники получают доступ к «Госуслугам» и подтвержденные данные об абоненте.

Один из экспертов на рынке кибербезопасности объяснил, что мошенники распространяют ссылки на фишинговые ресурсы с использованием push-уведомлений, которые можно настроить через веб-сайт без мобильного приложения: «В них содержится сообщение о том, что необходимо верифицировать паспортные данные для продления работы мобильного номера, при открытии уведомление переводит пользователя на фишинговый сайт».

На сайте предлагается заполнить анкету, где просят указать номер телефона, ФИО и дату рождения. Пользователи вводят свои данные, а затем сайт перенаправляет их на фейковую страницу входа на портал «Госуслуги» для дополнительного подтверждения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 марта 2024

В автобусах в Псковской области можно получить скидку при оплате проезда картой «Мир» до конца июня
25 марта 2024

Мошенники начали использовать новую схему для получения доступа к «Госуслугам» россиян
25 марта 2024

Публикуем график отключений электроэнергии в Печорском районе на неделю
24 марта 2024

Митрополит Арсений посетил стихийный мемориал в Пскове
24 марта 2024

МЧС напоминает псковичам о запрете выхода на лёд
24 марта 2024

Сильная магнитная буря обрушилась на Землю
24 марта 2024

Псков присоединился к акции в память о погибших в «Крокус Сити Холле»
24 марта 2024

На Октябрьской площади появилась надпись из свечей «Псков. Скорбим»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...