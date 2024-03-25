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Общество

Семинар по обмену опытом в сфере развития ТОС проходит в Псковской области

Семинар по обмену опытом в сфере развития территориального общественного самоуправления в Калининградской области начнется в Пскове в понедельник, 25 марта. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В частности, перед слушателями из Псковской и Калининградской областей выступит директор общенациональной ассамблеи ТОС Захарий Юдин, он расскажет о роли ТОС в развитии гражданского общества и его институтов на территориях муниципальных образований, механизме взаимодействия с местным сообществом, органами местного самоуправления, органами государственной власти.

Представители псковских ТОС расскажут коллегам о своём опыте работы, развитии ТОС в регионе, также будут даны практические советы по продвижению ТОС в соцсетях.

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