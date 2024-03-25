Две команды из Псковской области примут участие в чемпионате СЗФО по футзалу среди женщин

11:39, 25 марта 2024, ПАИ

Две команды из Псковской области примут участие в чемпионате Северо-Западного федерального округа по футзалу среди женщин. Соревнования пройдут в Коммунаре в Ленинградской области с 26 по 30 марта. Об этом ПАИ сообщили в ОФФ «Северо-Запад».

Всего в состязаниях примут участие девять женских команд из Архангельской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской и Псковской областей, а также Карелии и Коми. Псковскую область представят великолучанки из Великолукской государственной академии физической культуры и спорта и псковички из команды «Россиянка».

Все команды поделили на две группы. Два первых места в каждой группе выйдут в полуфинал, а остальные разыграют места с пятого по восьмое. Футболистки, занявшие последнее место в группе из пяти команд, автоматически станут последними на турнире.

Победители соревнований получат путёвку на финальный этап первой лиги среди женских команд, который пройдёт в Липецке с 23 по 28 апреля.

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