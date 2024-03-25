Восемь единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю
Восемь единиц оружия и 24 боеприпаса изъяли сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области у псковичей за неделю, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
Всего с 18 по 24 марта сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы провели 46 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, во время которых выявили 14 административных правонарушений.
В пресс-службе ведомства напомнили владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, что необходимо обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.
Кроме того, заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал «Госуслуги».
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