Восемь единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

11:42, 25 марта 2024, ПАИ

Восемь единиц оружия и 24 боеприпаса изъяли сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области у псковичей за неделю, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Всего с 18 по 24 марта сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы провели 46 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, во время которых выявили 14 административных правонарушений.

В пресс-службе ведомства напомнили владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, что необходимо обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Кроме того, заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал «Госуслуги».