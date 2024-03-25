25 медалей завоевала сборная Псковской области на окружных соревнованиях по ММА

13:02, 25 марта 2024, ПАИ

25 медалей завоевала сборная Псковской области на чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа по смешанным единоборствам (ММА). Соревнования прошли в Ленинградской области с 21 по 25 марта, сообщили ПАИ в Федерации ММА Псковской области.

В состязаниях приняли участие около 200 спортсменов из всех регионов СЗФО.

Больше всех отличились великолукские спортсмены, на счету которых 19 наград. Золотые награды взяли Никита Мосолов, Глеб Сохинов, Варвара Васильева, Артём Стрелков и Иван Веретенников.

Остальные медали завоевали бойцы из Пыталово и Пскова. Золото на счету Тимура Назарова, Руслана Саидова и Валентины Тоечкиной.

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