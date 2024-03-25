Турнир по боксу памяти заслуженного учителя России Алексея Ильина пройдёт в Пскове

14:21, 25 марта 2024, ПАИ

Турнир по боксу памяти заслуженного учителя России А. И. Ильина пройдёт в Пскове 27 апреля, сообщили ПАИ в Псковской областной федерации бокса.

В соревнованиях примут участие боксёры, которые имеют подготовку от двух до трёх годов обучения со спортивным разрядом не выше первого юношеского. Награды разыграют в четырёх возрастных категориях среди юношей и девушек.

Победителей и боксёров, занявших второе место, наградят медалями и грамотами.

Организаторы принимают заявки на участие до 24 апреля.

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