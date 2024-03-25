Основательница «Сырной заставы» Анна Гончарова стала гостьей программы «Бизнес-ланч»
Основательница сыроварни «Сырная застава» Анна Гончарова стала гостьей программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 25 марта.
Где могут получить образование будущие сыровары? Как из процесса производства сыра сделать мастер-классы? Как сделать выбор для жизни между деревней и большим городом? Как развивается сельский туризм и в чём привлекательность Псковской области?
Об этом и не только – в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь».
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