Основательница «Сырной заставы» Анна Гончарова стала гостьей программы «Бизнес-ланч»

14:06, 25 марта 2024, ПАИ

Основательница сыроварни «Сырная застава» Анна Гончарова стала гостьей программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 25 марта.

Где могут получить образование будущие сыровары? Как из процесса производства сыра сделать мастер-классы? Как сделать выбор для жизни между деревней и большим городом? Как развивается сельский туризм и в чём привлекательность Псковской области?

Об этом и не только – в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь».