Три года тюрьмы получил житель Острова после драки

15:28, 25 марта 2024, ПАИ

Три года исправительной колонии получил житель Острова после драки, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В сентябре прошлого года мужчина, находясь у подъезда одного из домов в Острове, во время ссоры три раза ударил другого мужчину кулаком в лицо. У потерпевшего появились кровоподтёки, которые не нанесли вреда здоровью.

Установлено, что у злоумышленника была непогашенная судимость за применение насилия в отношении представителя власти. Путём частичного присоединения к неотбытому наказанию Островский городской суд назначил мужчине окончательное наказание в виде лишения свободы на три года и один месяц с отбыванием в исправительной колонии общего режима.