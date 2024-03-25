О главных сложностях на старте бизнеса рассказала эксперт

15:57, 25 марта 2024, ПАИ

Переступить через себя – самая большая сложность на старте нового бизнеса. Таким мнением в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове поделилась основательница сыроварни «Сырная застава» Анна Гончарова.

Без анализа опыта, своего или чужого, очень сложно или даже невозможно вести своё дело, отметила Анна Гончарова. «Когда я начинала, у меня не было ни чужого опыта, ни собственного. И, конечно, я допустила огромное количество ошибок. Наступила на все грабли», – отметила хозяйка сыроварни.

«Когда ты идёшь куда-то – главное не стушевать: ты уже всё запланировал. Да, бывает страшно. Кажется, что ты не туда идёшь. Но у тебя есть цель, и ты её видишь», – подчеркнула Анна Гончарова.