Более 6 млн рублей похитили мошенники у жителей Пскова

20:28, 25 марта 2024, ПАИ

6 млн 417 тысяч рублей похитили мошенники у жителей Пскова с 18 по 24 марта, причём 4 млн 90 тысяч рублей были украдены за один раз, сообщили ПАИ в пресс-службе городской прокуратуры.

Пять раз злоумышленники получали доступ и к персональным данным жителей Пскова через вход на портал «Госуслуги».

Наиболее популярные сценарии обмана остались теми же, что и раньше. Большинство случаев телефонных мошенничеств – это звонки якобы из служб безопасности банков или от имени сотрудников правоохранительных органов. Потерпевшим сообщали о попытках списать деньги с их счетов или оформить кредиты от их имени. Для предотвращения этого обманутые граждане переводили деньги на так называемые «безопасные» счета, указанные преступниками.

Жителям также предлагали оформить кредит, продать товары в интернете или дополнительно подзаработать. В некоторых случаях мошенники обращались с просьбами о помощи со взломанных страниц в соцсетях.

По всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.