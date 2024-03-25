Псковичи стали лауреатами всероссийской олимпиады по музыкальной литературе

20:54, 25 марта 2024, ПАИ

Студенты Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова стали лауреатами и дипломантами VII Всероссийской олимпиады с международным участием по музыкальной литературе, сообщили ПАИ в пресс-службе образовательного учреждения.

В программу олимпиады входило написание письменной работы на одну из предложенных тем. В этом году участникам была предложена следующая тематика работ: к юбилеям композиторов М. И. Глинки, Б. Сметаны, Н. А. Римского-Корсакова, А. Т. Гречанинова, Д. Б. Кабалевского, П. Г. Шнитке, А. Брукнера, И. Штрауса, К. В. Глюка, Л. Яначека, Р. Штрауса, «Выдающиеся композиторы в зеркале критики Б. В. Асафьева», «Жизнь и творчество А. К. Глазунова», «Музыкальная жизнь и музыкальные традиции моего города».

В олимпиаде приняли участие восемь студентов специальности «теория музыки» (преподаватели Лариса Никитина и Татьяна Лаптева).

Первое место заняла Полина Болотова, второе – Анастасия Прокофьева и Мария Степанникова, третье – Дмитрий Гусаков и Татьяна Зарецкая. Арина Сойка стала дипломантом.