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Происшествия

51-летний великолучанин задушил собственную мать

51-летний великолучанин убил собственную мать, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Мужчина проживал на улице Гражданской в Великих Луках вместе с матерью. По версии следствия, 17 марта 2024 года он умышленно, из личной неприязни задушил пожилую женщину собственными руками.

Великолукский городской суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 19 мая 2024 года.

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