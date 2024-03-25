51-летний великолучанин задушил собственную мать

22:03, 25 марта 2024, ПАИ

51-летний великолучанин убил собственную мать, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Мужчина проживал на улице Гражданской в Великих Луках вместе с матерью. По версии следствия, 17 марта 2024 года он умышленно, из личной неприязни задушил пожилую женщину собственными руками.

Великолукский городской суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 19 мая 2024 года.