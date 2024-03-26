Свиноводческий комплекс сгорел в Невельском районе

08:39, 26 марта 2024, ПАИ

26 марта в деревне Исаково в Невельском муниципальном округе произошло возгорание на территории свиноводческого комплекса, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. Ликвидацией пожара занимались 25 специалистов и девять единиц техники.

Пожар локализован на площади 6300 кв. м, открытое горение ликвидировано.

Благодаря действиям пожарных удалось не допустить перехода огня на соседние строения. Пострадавших нет. Сейчас проводится проливка и разборка конструкций.