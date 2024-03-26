Заметнее всего в Псковской области зарплаты выросли у обслуживающего персонала

08:53, 26 марта 2024, ПАИ

Эксперты hh.ru провели анализ более 3 тыс. вакансий, размещенных местными работодателями за последние 30 дней, и выяснили, специалистам каких профессий в Псковской области повезло больше всего с зарплатной за последний месяц.

Бизнес готов платить жителям Псковской области зарплату на уровне 47,3 тыс. рублей. По сравнению с весной прошлого года зарплатные предложения работодателей выросли сразу на 15 тыс. рублей.

Заметнее всего бизнес увеличил зарплату в вакансиях для домашнего и обслуживающего персонала сразу на 48 тыс. рублей (до 79 тыс.). На втором месте по динамике зарплат оказалась сфера добычи сырья (прирост за год на 41 тыс. до 92 тыс. рублей). На третьем месте по скорости роста зарплат - сфера логистики (прирост на 40 тыс. рублей до 89 тыс.).

Увеличились зарплатные предложения и в наиболее дефицитных по кадрам отраслях. Работодатели, ищущие рабочих, нарастили уровень дохода для таких специалистов сразу на 19 тыс. рублей, доведя среднюю зарплату рабочего в Псковской области почти до 67 тыс. В остродефицитной медицинской сфере уровень зарплат в вакансиях достиг 48 тыс. (+13 тыс. рублей за год).

Между тем есть и сферы-аутсайдеры по динамике предлагаемых зарплат. Так, хуже всего ситуация обстоит в розничной торговле, здесь компании увеличили доход для новых работников лишь на 6 тыс. рублей (до 35 тыс.). При этом сфера розничной торговли в Псковской области не является самой низкодоходной весной этого года.