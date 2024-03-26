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Культура

Постановки Псковского театра кукол обсуждают в медиацентре ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая Всемирному дню театра, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 26 марта.

Постановки Псковского театра кукол обсуждают в медиацентре ПАИ. Фото: ПАИ

Как Псковский театр кукол отмечает профессиональный праздник, какие постановки готовит в этом году, на какие гастроли планирует отправиться, интересен ли театр кукол молодым актёрам?

Об этом и многом другом рассказывает директор Псковского областного театра кукол Татьяна Ааб.

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