Постановки Псковского театра кукол обсуждают в медиацентре ПАИ

12:34, 26 марта 2024, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая Всемирному дню театра, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 26 марта.

Как Псковский театр кукол отмечает профессиональный праздник, какие постановки готовит в этом году, на какие гастроли планирует отправиться, интересен ли театр кукол молодым актёрам?

Об этом и многом другом рассказывает директор Псковского областного театра кукол Татьяна Ааб.