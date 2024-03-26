Мост обрушился в США после того, как в него врезался контейнеровоз

10:33, 26 марта 2024, ПАИ

Автомобильный мост рухнул в воду в Балтиморе (штат Мэриленд, США) после того, как в него врезалось грузовое судно, сообщают федеральные СМИ со ссылкой на американские телеканалы.

По предварительным данным, контейнеровоз врезался в опору моста, в результате мост рухнул. Из-за обрушения конструкции моста несколько автомобилей упали в реку, их число не уточняется. Само судно загорелось и утонуло.

По предварительной информации, в результате ЧП есть жертвы и пострадавшие. Информация уточняется.