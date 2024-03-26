В Псковской области выявили пятерых не вставших на воинский учёт новых граждан РФ

11:30, 26 марта 2024, ПАИ

Пять прибывших из-за рубежа мужчин, получивших гражданство России, но не вставших на воинский учёт, выявили в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону.

В результате оперативно-разыскных мероприятий проверили более двух десятков граждан. Среди них выявили пять мужчин призывного возраста, которые не состояли на воинском учёте. Им вручили повестки в военный комиссариат.

Всем мужчинам разъяснили правовую ответственность за нарушение миграционного законодательства, а также нюансы, связанные с поступлением на военную службу по контракту и трудоустройством в ВС РФ.