200 тысяч гектаров засеют зерном в Псковской области

12:54, 26 марта 2024, ПАИ

Аграрные предприятия Псковской области приступили к весенне-полевым работам. В некоторых муниципалитетах сельхозтехника вышла на поля, ведётся подкормка озимых культур и многолетних трав. Об этом ПАИ сообщили в комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области.

В этом году общая посевная площадь под озимые, яровые и кормовые культуры составит более 200 тысяч га. Большая часть посевных культур, а это более 140 тысяч га, будет занято кормовыми культурами.

В этом сезоне планируется под картофель отдать около 6,7 тысяч га, под овощи открытого грунта — еще 1,9 тысяч га.

Под урожай этого года порядка 30 тысяч га посевных площадей занято озимыми зерновыми культурами, 18 тысяч га — под яровыми зерновыми культурами, в том числе более 7 тысяч га озимого рапса и почти 6 тысяч га ярового. Как отмечают специалисты, озимые культуры в этом году перезимовали благополучно.