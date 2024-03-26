В Псковской области продолжается чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы»

13:48, 26 марта 2024, ПАИ

В Псковской области продолжается региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», сообщили ПАИ организаторы соревнований.

Отметим, что соревнования поделены на два этапа. Первый этап проходил с 18 по 22 марта. В это время прошли соревнования по таким дисциплинам, как «Технологии моды», «Электромонтаж», «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», «Парикмахерское искусство», «Сварочные технологии», «Автоматизация бизнес-процессов организаций», «Организация экскурсионных услуг», «Туризм», «Охрана труда», «Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте», «Поварское дело»; среди юниоров – «Предпринимательство», «Спасательные работы», «Администрирование отеля», «Мобильная робототехника», «3D-моделирование для компьютерных игр», «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений».

Сейчас в Псковской области проходит второй этап соревнований. Он продлится до 29 марта. В рамках этого этапа пройдут соревнования и деловая программа чемпионата.

Сегодня, 26 марта, пройдут круглый стол «Кадры для гостеприимства» с участием специалистов из Белоруссии, профориентационная игра «Экспедиция в профессиональное будущее», открытый диалог с представителями промышленного сектора экономики «Престиж рабочих профессий в современных условиях на территории Псковской области». А также прямо сейчас проходит интеллектуальная игра «Копер-профи» в Псковском кооперативном техникуме.

27 марта состоится мастер-класс «Профориентационная вертушка» и круглый стол «Эффективные модели профориентации обучающихся и региональные практики».

Чемпионат «Профессионалы» проводится в России в рамках мероприятий президентского нацпроекта «Образование» с целью повышения престижа рабочих профессий, содействия кадровому обеспечению отраслей экономики. Участники соревнуются по наиболее востребованным компетенциям на территории региона.