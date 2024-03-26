И. о. директора Псковского политехнического колледжа Александр Седунов стал гостем программы «Оглавление»

14:10, 26 марта 2024, ПАИ

Исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа Александр Седунов стал гостем программы «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 26 марта.

Какую нишу на рынке среднего специального образования занимает в Псковской области политехнический колледж? Какие самые востребованные специальности с точки зрения студентов и с точки зрения дальнейшего трудоустройства? Какие есть самые недооцененные, но перспективные на рынке специальности? По каким новым специальностям начнётся обучение в колледже? Что за масштабный чемпионат по профессиональному мастерству сейчас проходит в Псковской области и в чём его суть?

Об этом и не только – в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь».