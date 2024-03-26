Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Почему псковские студенты поступают в колледжи, объяснил Александр Седунов

Почему псковские студенты поступают в колледжи после девятого класса, объяснил исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа Александр Седунов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 26 марта.

Александр Седунов. Фото: ПАИ

В первую очередь юные псковичи поступают в колледж после девятого класса, чтобы быстрее получить профессию, подчеркнул Александр Седунов. Он также обратил внимание, что многие студенты начинают работать уже во время учёбы. «Второй мотив очень важный… По специальностям, которым обучают в колледже, есть возможность трудоустройства параллельно с учёбой. Мы это поощряем с учётом практики», – пояснил руководитель колледжа.

В обществе существует стереотип, согласно которому в колледж идут только троечники, заметил Александр Седунов.

«Стереотип, наверное, будет изживаться ещё какое-то время. Это нужно понимать. Но постепенный рост внимания к рабочим специальностям, востребованность этих специальностей, мы видим, что это происходит. Обращение к нам как колледжу со стороны конкретных работодателей присутствует… Внимание студентов к этим направлениям тоже есть», – заверил гость радиоэфира.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 марта 2024

Калининградцы ознакомились с опытом ТОС в Красногородском районе
26 марта 2024

Проблему кадров в сфере гостеприимства обсуждают эксперты из Пскова и Белоруссии
26 марта 2024

«Всё поле белое»: лебединый привал удалось запечатлеть в Бежаницком районе
26 марта 2024

Активная подготовка к предстоящему дорожному сезону ведётся в Псковской области
26 марта 2024

Почему псковские студенты поступают в колледжи, объяснил Александр Седунов
26 марта 2024

Псковский театр драмы предоставляет скидку 27% в честь Дня театра
26 марта 2024

Две премьеры покажет Псковский театр кукол в этом году
26 марта 2024

Деятельность правозащитников в условиях современных вызовов обсудили в Госдуме и регионах

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...