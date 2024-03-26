Почему псковские студенты поступают в колледжи, объяснил Александр Седунов

16:48, 26 марта 2024, ПАИ

Почему псковские студенты поступают в колледжи после девятого класса, объяснил исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа Александр Седунов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 26 марта.

В первую очередь юные псковичи поступают в колледж после девятого класса, чтобы быстрее получить профессию, подчеркнул Александр Седунов. Он также обратил внимание, что многие студенты начинают работать уже во время учёбы. «Второй мотив очень важный… По специальностям, которым обучают в колледже, есть возможность трудоустройства параллельно с учёбой. Мы это поощряем с учётом практики», – пояснил руководитель колледжа.

В обществе существует стереотип, согласно которому в колледж идут только троечники, заметил Александр Седунов.

«Стереотип, наверное, будет изживаться ещё какое-то время. Это нужно понимать. Но постепенный рост внимания к рабочим специальностям, востребованность этих специальностей, мы видим, что это происходит. Обращение к нам как колледжу со стороны конкретных работодателей присутствует… Внимание студентов к этим направлениям тоже есть», – заверил гость радиоэфира.