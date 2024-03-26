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Культура

Великолукский хор представит Псковскую область в финале всероссийского конкурса

Великолукский хор «Кант» представит Псковскую область в финале Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов. Этап для коллективов Северо-Западного федерального округа пройдёт 17-18 мая в Архангельске, сообщили ПАИ в региональном комитете по культуре.

Великолукский хор представит Псковскую область в финале всероссийского конкурса. Фото: комитет по культуре Псковской области

К участию в фестивале от регионов в этом году было заявлено 259 коллективов. Жюри определило 60 коллективов, которые примут участие в следующих этапах в Барнауле, Владимире, Ульяновске, Махачкале и Архангельске.

По итогам зональных смотров будут определены 20 лауреатов, которые получат 2 млн рублей в рамках президентского нацпроекта «Культура».

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