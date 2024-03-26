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Общество

Пропавшего два года назад великолучанина продолжают искать в Псковской области

39-летнего Александра Лобанова продолжают искать в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Пропавшего почти два года назад великолучанина продолжают искать в Псковской области. Фото: пресс-служба регионального УМВД России

С 22 марта 2022 года местоположение великолучанина неизвестно.

Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, волосы тёмно-русые, глаза серые. Был одет в тёмно-синюю жилетку, чёрную толстовку с капюшоном, синие джинсы и кроссовки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Александра Лобанова, просят обратиться в ОМВД России по Великим Лукам по телефонам 8-906-223-11-28 (уголовный розыск), (8 811-53) 5-27-94 (дежурная часть ОМВД), 02 или 112.

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