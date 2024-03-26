Скейт-парки отремонтируют в Пскове
Скейт-парки отремонтируют в Пскове, сообщил в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин.
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Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
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Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
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Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
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Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
«Сегодня и завтра пройдёт гарантийный ремонт в скейт-парках города. Объекты пользуются большой популярностью у псковичей, от активной эксплуатации покрытия фигур со временем изнашиваются. Подрядчик заменит повреждённую ламинированную фанеру и покрасит рабочие поверхности. Уже в четверг жители города вновь смогут пользоваться площадками», – написал Борис Елкин.
Глава города напомнил, что скейт-парк на улице Леона Поземского открыт с 9:00 до 22:00, а скейт-парк на Никольской работает без ограничений.
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