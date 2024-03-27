И. о. заместителя главы администрации Пскова назначен Алексей Саенко

10:24, 27 марта 2024, ПАИ

В администрации Пскова произошли кадровые изменения, сообщили ПАИ в пресс-службе муниципалитета. И. о. заместителя главы администрации Пскова, курирующего деятельность управления городского хозяйства, назначен Алексей Саенко.

Кроме того, и. о. руководителя управления по градостроительной деятельности администрации Пскова назначен Николай Виноградов, и. о. руководителя УГХ – Дарья Дмитриева.