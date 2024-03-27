Восемь лет колонии получил мужчина за попытку сбыть в Псковской области 4 кг мефедрона

10:29, 27 марта 2024, ПАИ

За попытку сбыть 4 кг мефедрона в Псковской области мужчина получил 8 лет колонии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

В январе 2023 года осуждённый, действуя согласно отведённой ему роли в составе преступной группы, прибыл в Опочецкий район, чтобы забрать из тайника наркотики, разделить их на более мелкие партии и переместить в другие хранилища для дальнейшего незаконного сбыта. Однако ранее упаковки с мефедроном общей массой около 4 килограммов правоохранители заменили на муляж. Фигурант был задержан после изъятия им поддельных пакетов.

Приговором Опочецкого районного суда Псковской области гражданину назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.