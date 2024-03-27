Горводоканал Пскова планирует полностью отказаться от использования хлора

14:09, 27 марта 2024, ПАИ

В этом году Псковский горводоканал планирует полностью отказаться от применения хлора для обеззараживания воды, сообщили ПАИ в пресс-службе МП Пскова «Горводоканал».

Вместо хлора для очистки воды и из подземного водозабора, и из реки Великой будет применяться менее опасный гипохлорит натрия. Для этого в 2023 году горводоканал завершил строительство станции гипохлорита поверхностного водозабора, рассказал начальник цеха очистных сооружений водопровода Максим Аксенов.

«Раньше на очистку воды для домов псковичей ежесуточно уходило около 300 кг хлора. После перехода на гипохлорит натрия ежегодно будет использоваться около 830-860 тонн этого реагента», - уточнил он. На предприятии отметили, что гипохлорит начали применять уже в 2023 году на вторичном этапе обеззараживания воды.

Максим Аксенов ещё раз напомнил, что очистные сооружения водопровода занимаются водоподготовкой воды и из Великой, и из подземного водозабора. «В 2022 году мы подали в сети 17 млн 600 тысяч кубометров воды, а в 2023 году - 18 млн 100 тысяч кубометров. В том числе в 2022 году из подземных источников в сети поступило 3 млн 800 тысяч кубометров, в 2023 году - уже 5 млн 500 тысяч кубометров воды. Это связано с увеличением производительности очистных сооружений», - пояснил специалист.

По его словам, в конце 2023 года производительность подземного водозабора увеличилась до 28 тысяч кубических метров в сутки. «В ближайшее время будет введена в эксплуатацию станция умягчения воды из подземного водозабора. После этого его производительность увеличится до проектных показателй в 42 тысячи кубометров воды в сутки. Такие планы на этот год», - подытожил Максим Аксенов.