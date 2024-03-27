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Общество

В Пскове родители попробовали сдать ЕГЭ

ЕГЭ по истории в рамках Всероссийской акции «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» проходит в школе № 24 имени Л. И. Малякова в Пскове сегодня, 27 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

В Пскове родители попробовали сдать ЕГЭ. Фото здесь и далее: ПАИ

«Каждый, кто добросовестно учится в школе, может сдать экзамен успешно. Добросовестность и отношение к учёбе – залог успеха», – поприветствовала родителей псковских школьников первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Она отметила, что в 2023 году на ЕГЭ было зарегистрировано 2 722 учащихся, а самым выбираемым предметом стало обществознание.

«Сегодня вы познакомитесь с условиями проведения ЕГЭ, поймёте, что такое КИМ, как ведут себя наблюдатели в аудитории, как ведут себя организаторы. Ваша задача – объяснить детям, что это не страшно, за каждым экзаменом – большой балл, хороший результат и успешное дальнейшее поступление детей в то образовательное учреждение, которое они для себя выберут», – подчеркнула заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Татьяна Лозницкая.

На базе образовательного учреждения родители смогли пройти все процедуры, с которыми сталкиваются выпускники: предэкзаменационный контроль и заполнение бланков. Кроме того, они смогли увидеть, как осуществляется контроль на госэкзамене и какие меры эпидемиологической безопасности соблюдаются в экзаменационных пунктах, а также как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы.

Участники акции написали экзамен, состоящий из вопросов, аналогичных тем, которые входят в ЕГЭ по истории.

Любой родитель может принять участие в акции. Для этого нужно обратиться в комитет по образованию Псковской области.

Отметим, что акция, инициатором которой является Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, в 2024 году проходит в восьмой раз. Её цель – знакомство родителей с процедурой и правилами проведения ЕГЭ.

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