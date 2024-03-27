Что нужно знать о счётчиках на воду и электричество – эфир программы «Среда обитания»

14:20, 27 марта 2024, ПАИ

Генеральный директор Регионального центра метрологии Михаил Смирнов стал гостем программы «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 27 марта.

Что эксперт думает об инициативе передать полномочия проверки счётчиков ресурсоснабжающим компаниям? Сколько способен работать один счётчик до замены? Как понять, что уже лучше не тратиться на поверку, а сразу купить новый? На что обратить внимание при покупке нового счётчика? Часто ли псковичи пытаются повлиять на счётчик с помощью магнитов и разного рода ухищрений и что им за это грозит?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания».