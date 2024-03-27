Конкурс на лучшего экскурсовода среди школьников стартовал в Пскове

14:51, 27 марта 2024, ПАИ

Порядка 40 школьников и их наставников принимают участие в ежегодном областном конкурсе «Люби и знай свой край родной», который стартовал в Пскове сегодня, 27 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Школьники средних и старших классов самостоятельно подготовили экскурсии, которые будут представлять жюри на протяжении дня. Всего было три номинации: «Мой край родной, мой край любимый» (5–8 классы), «Тематическая экскурсия» (5–8 классы) и «Я приглашаю вас в музей» (5–8 классы, 9–11 классы).

Жюри будет оценивать проекты школьников по форме подачи материала, технике проведения, соответствию требованиям, наличию апробации и экскурсионного маршрута, а также соответствию тематике.

Также сегодня состоится областной конкурс «Псковская земля. История. Памятники. Люди», участники которого проведут описание музейного предмета, решат историко-краеведческую викторину и защитят свои мини-исследовательские работы.