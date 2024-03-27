Областные и федеральные инициативы рассмотрел законодательный комитет Собрания

15:28, 27 марта 2024, ПАИ

Комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания провёл заседание накануне мартовской сессии регионального парламента. Под председательством Алексея Севастьянова депутаты рассмотрели повестку из десяти вопросов, включающую региональные законопроекты, федеральную законодательную инициативу и отчёты областного управления МВД и Счётной палаты. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Единогласным решением депутаты рекомендовали принять проект закона «Об установлении в Псковской области Дня ветерана боевых действий». Законодательную инициативу коллегам представил председатель комитета Алексей Севастьянов, пояснив, что её автор Антон Минаков по уважительной причине не смог присутствовать лично. «День ветерана боевых действий предлагается ежегодно отмечать на территории Псковской области 1 июля», – озвучил суть Алексей Севастьянов. Законопроект получил одобрение и исполнительной власти региона.

С докладом о деятельности Счётной палаты области на заседании комитета выступила руководитель надзорного органа Марина Хохлова, озвучив основные показатели 2023 года.

Основываясь на прозвучавших цифрах, Алексей Севастьянов обратил внимание на большой объём нарушений ведения бухгалтерского учёта – 82,7 % от общего количества на сумму 565,3 млн рублей. Марина Хохлова подтвердила рост нарушений такого рода и обратила внимание, что нарушения финансового учёта чаще всего допускают в муниципальных образованиях, что связано с недостаточной квалификацией работников органов местного самоуправления. Алексей Севастьянов назвал эти цифры «неутешительными», отметив важность не только проверок уже свершившихся фактов, но и «работы на опережение» – эти пожелания парламентарий адресовал представителям прокуратуры.

«Подлежат ли выявленные нарушения устранению?» – задала вопрос председателю Счётной палаты депутат Наталья Мельникова. Марина Хохлова дала утвердительный ответ, подчеркнув, что по итогам 2023 года устранено нарушений финансовой дисциплины и действующего законодательства на общую сумму 377,1 млн рублей, что составляет 56 % от общей суммы всех выявленных нарушений.

Годовой отчёт Счётной палаты, как и доклад о деятельности УМВД России по Псковской области, депутатский корпус рассмотрит на сессии.

На заседании комитета депутаты также рассмотрели и согласовали законопроекты, подготовленные областным правительством в целях актуализации законодательства с действующими федеральными и региональными нормами.

В завершение члены комитета поддержали федеральную законодательную инициативу в части расширения механизмов защиты интересов муниципальных образований, органов местного самоуправления и их должностных лиц при осуществлении взаимодействия в рамках единой системы публичной власти. Речь идёт о повышении статуса и расширении полномочий советов муниципальных образований субъектов РФ.