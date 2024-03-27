Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Когда нужно менять счётчик, объяснил псковичам эксперт

Как понять, когда нужно менять счётчик, объяснил генеральный директор Регионального центра метрологии Михаил Смирнов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Когда нужно менять счётчик, объяснил псковичам эксперт. Фото: ПАИ

«Если человек не имеет специального образования и не имеет опыта работы с прибором, то ему будет тяжело понять пригоден счётчик или не пригоден», – заметил Михаил Смирнов.

Есть величины, которые человек может замерить и, хотя бы косвенно понять исправен счётчик или нет, подчеркнул эксперт и добавил, что точность будет невелика, но люди так делают.

Например, человек проверяет счётчик при помощи измерения объёма жидкости в банке и показания прибора до и после проведения проверки, таким образом выявляет погрешность.

«Повторяю, точность невелика, но уже у человека какое-то понимание есть, и он обращается к нам осознанно», – заметил Михаил Смирнов.

Есть то, что проверить без специального оборудования невозможно, уточнил эксперт.

Состояние счётчика зависит от выработки его ресурса, заметил гость радиоэфира. «Бывает, что из-за плохого качества воды приборы чем-то забивает. По газу, как правило, всё просто. Если прибор соответствует требованиям, то больших нареканий к нему не будет и он, почти гарантировано, если он не электронный, отработает свой срок. С счётчиком для воды немного тяжелее», – отметил Михаил Смирнов.

Касаемо частоты замены счётчиков эксперт заметил, что интервалы могут быть разные, в том числе это зависит от модели. Старые счётчики на горячую воду нужно было менять раз в четыре года, на холодную – раз в шесть лет. Сейчас новые универсальные счётчики как на холодную, так и на горячую воду надо менять раз в шесть лет, подчеркнул Михаил Смирнов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 марта 2024

Названа предварительная причина пожара в многоэтажке в Псковском районе
27 марта 2024

Более 20 тысяч тюльпанов украсят Великие Луки
27 марта 2024

Как отличить лицензированного проверяющего счётчики от мошенника, рассказал метролог Михаил Смирнов
27 марта 2024

Когда нужно менять счётчик, объяснил псковичам эксперт
27 марта 2024

Жильцов многоэтажки спасли сотрудники МЧС при пожаре в Псковской области
27 марта 2024

О планах поисковой организации «След «Пантеры» рассказала её руководитель
27 марта 2024

Вера Емельянова приняла участие в заседании Совета при полномочном представителе президента в СЗФО Александре Гуцане
27 марта 2024

Фестиваль циркового искусства в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...