Когда нужно менять счётчик, объяснил псковичам эксперт

19:24, 27 марта 2024, ПАИ

Как понять, когда нужно менять счётчик, объяснил генеральный директор Регионального центра метрологии Михаил Смирнов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Если человек не имеет специального образования и не имеет опыта работы с прибором, то ему будет тяжело понять пригоден счётчик или не пригоден», – заметил Михаил Смирнов.

Есть величины, которые человек может замерить и, хотя бы косвенно понять исправен счётчик или нет, подчеркнул эксперт и добавил, что точность будет невелика, но люди так делают.

Например, человек проверяет счётчик при помощи измерения объёма жидкости в банке и показания прибора до и после проведения проверки, таким образом выявляет погрешность.

«Повторяю, точность невелика, но уже у человека какое-то понимание есть, и он обращается к нам осознанно», – заметил Михаил Смирнов.

Есть то, что проверить без специального оборудования невозможно, уточнил эксперт.

Состояние счётчика зависит от выработки его ресурса, заметил гость радиоэфира. «Бывает, что из-за плохого качества воды приборы чем-то забивает. По газу, как правило, всё просто. Если прибор соответствует требованиям, то больших нареканий к нему не будет и он, почти гарантировано, если он не электронный, отработает свой срок. С счётчиком для воды немного тяжелее», – отметил Михаил Смирнов.

Касаемо частоты замены счётчиков эксперт заметил, что интервалы могут быть разные, в том числе это зависит от модели. Старые счётчики на горячую воду нужно было менять раз в четыре года, на холодную – раз в шесть лет. Сейчас новые универсальные счётчики как на холодную, так и на горячую воду надо менять раз в шесть лет, подчеркнул Михаил Смирнов.