Псковичам рассылают фейковые сообщения о минировании учреждений

17:20, 27 марта 2024, ПАИ

На телефонные номера и адреса электронной почты псковичам приходит ложная информация о минировании объектов социальной инфраструктуры. Все угрозы террористического характера исходят из-за рубежа и фактически не создают реальной угрозы жизни и здоровью людей, а преследуют цель посеять панику в обществе, подчеркнули ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Однако нужно относиться с пониманием к работе правоохранительных органов при проведении ими проверок сообщений, связанных с эвакуацией персонала и посетителей объектов, а также с нарушением графика работы объектов инфраструктуры в связи с такими проверками, отметили в ведомстве.

Псковичей просят не терять бдительность и при наличии соответствующей информации сообщать по телефону 112 или 8 (8112) 66-16-49 (дежурная часть УМВД России по Псковской области).