«Мамин парк» начали благоустраивать в Псковском районе по программе ФКГС

17:25, 27 марта 2024, ПАИ

Подрядчик приступил к благоустройству «Маминого парка» в деревне Тямша в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жильё и городская среда». Об этом ПАИ сообщили в администрации Псковского района.

Благоустройство территории направлено на создание комфортной среды для прогулок родителей с детьми. В парке планируется обустроить тротуары, установить осветительные приборы и ограждения, что позволит обеспечить безопасность и удобство для всех посетителей парка. Работы выполняет компания «Стройподряд».

Напомним, эту общественную территорию жители Псковского района выбрали в 2023 году по итогам рейтингового голосования для проведения работ в текущем году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Отметим, до 30 апреля жители Псковской области старше 14 лет могут принять участие в голосовании за выбор территорий для благоустройства в 2025 году на портале «Госуслуги» по ссылке, а также с помощью волонтёров.

В этом году в Псковской области на голосование вынесли 78 общественных территорий, 17 из которых находятся в Пскове, четыре – в Великих Луках.

Напомним, Псковская область участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды» с 2019 года. За пять лет в регионе приведено в порядок свыше 460 территорий – 244 общественных и 217 дворовых.