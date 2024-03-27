Как отличить лицензированного проверяющего счётчики от мошенника, рассказал метролог Михаил Смирнов

19:33, 27 марта 2024, ПАИ

Как отличить лицензированного проверяющего счётчики от мошенника, рассказал директор Регионального центра метрологии Михаил Смирнов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Правильный метролог, в шутку скажу, очень уверенный. Он заходит, говорит: «Здравствуйте», а затем идёт прямо к счётчику, хотя он первый раз в этой квартире. Человек, который опытный, у него уже все планировки квартир автоматически в голове», – сказал эксперт.

Кроме того, у лицензированного проверяющего счётчики должно быть с собой специальное оборудование. «Он должен к этому прибору подключиться. Если говорить о воде, то он должен прогнать объём воды, так как нельзя на двух-трёх литрах всё замерить. Всегда можно попросить результат и то, какую он погрешность показал. Но опять же, всё зависит от организации, в которую вы обратитесь», – объяснил специалист.

За восемь лет работы Михаил Смирнов ни разу не сталкивался с мошенниками в плане проверки счётчиков.

«В метрологии почти невозможно обмануть, так как всегда будет результат. Если результата не было и вам не выдали какие-то акты, не занесли результаты проверки в ФГИС «Аршин», тогда вас обманули», – заметил Михаил Смирнов.

В то же время он уточнил, что есть организации, которые не выполняют в полном объёме работы, связанные с проверкой приборов.

«Как правило, это заезжие организации. Они каким-то чудом получают здесь базу абонентов, у них очень агрессивный маркетинг. Метролог просто так в гости к вам не постучится и не зайдет в дом. Проверка приборов выполняется с какой-то подачей, как правило, ресурсно-снабжающие организации говорят, что у вас заканчивается межповерочный интервал и его надо проверить. А если вам просто позвонили и сказали, что у вас в доме сейчас работают метрологи, открывайте двери, то тогда следует насторожиться», – объяснил эксперт.

Кроме того, всем известны городские цены и если за проверку счётчиков просят пять тысяч, то надо задуматься, что это много, заключил Михаил Смирнов.