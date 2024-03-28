На Крестовском шоссе в Пскове уложен выравнивающий слой асфальта

10:12, 28 марта 2024, ПАИ

На Крестовском шоссе в Пскове уложен выравнивающий слой асфальта и заменен бордюр, сообщил в своём телеграм-канале глава города Борис Елкин.

«Ремонт Крестовского шоссе на участке от путепровода до железнодорожного переезда продолжается, - добавил Борис Елкин. - Подрядчик ремонтирует тротуары. Затем приступит к замене люков колодцев, восстановлению зеленых зон, продолжится ремонт покрытия проезжей части, в том числе дублеров, после чего будет нанесена дорожная разметка».

Работы на участке идут с прошлого года, напомнил глава города.