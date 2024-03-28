157 нарушений в сфере миграции выявили псковские полицейские

10:26, 28 марта 2024, ПАИ

Оперативно-профилактическое мероприятие по пресечению нарушений в сфере миграционного законодательства прошло в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Полицейские проверили места проживания и работы иностранных граждан.

Всего было выявлено 157 административных правонарушений в сфере миграции. Девять иностранцев будут выдворены за пределы России.

Также сотрудники Госавтоинспекции остановили легковой автомобиль с четырьмя гражданами Египта и Алжира, которые нарушили режим пребывания в России. При этом заявленная ими цель въезда не соответствовала фактически осуществляемой работе. Мужчины привлечены к административной ответственности, а их визы были аннулированы.



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области







Кроме того, в рамках операции также выявлено 13 адресов фиктивной регистрации иностранных граждан. По данным фактам возбуждены уголовные дела, предусмотренные статьями 322.2 и 322.3 УК РФ.

Также 39 иностранным гражданам запрещён въезд на территорию России на срок от пяти до десяти лет.