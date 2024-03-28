157 нарушений в сфере миграции выявили псковские полицейские
Оперативно-профилактическое мероприятие по пресечению нарушений в сфере миграционного законодательства прошло в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.
Полицейские проверили места проживания и работы иностранных граждан.
Всего было выявлено 157 административных правонарушений в сфере миграции. Девять иностранцев будут выдворены за пределы России.
Также сотрудники Госавтоинспекции остановили легковой автомобиль с четырьмя гражданами Египта и Алжира, которые нарушили режим пребывания в России. При этом заявленная ими цель въезда не соответствовала фактически осуществляемой работе. Мужчины привлечены к административной ответственности, а их визы были аннулированы.
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
Кроме того, в рамках операции также выявлено 13 адресов фиктивной регистрации иностранных граждан. По данным фактам возбуждены уголовные дела, предусмотренные статьями 322.2 и 322.3 УК РФ.
Также 39 иностранным гражданам запрещён въезд на территорию России на срок от пяти до десяти лет.
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