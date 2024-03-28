В Псковской области на 8,3% сократилось число «пьяных» преступлений

11:41, 28 марта 2024, ПАИ

В 2023 году в Псковской области на 8,3 % сократилась доля преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, сообщил в своём отчёте начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников. 28 марта он выступил с докладом на сессии Псковского областного Собрания депутатов, передаёт корреспондент ПАИ.

Алексей Овсянников также доложил, что в прошлом году в регионе изъято больше 37 тысяч литров контрафактного алкоголя. Выявлено 256 правонарушений в продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Кроме того, количество ДТП, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, сократилось на 10 %.