О молодёжи и КВН поговорят в программе «Минкульт»

13:16, 28 марта 2024, ПАИ

Заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Владимир Журавлев и директор творческой компании «Астра Видео» Елена Морякова станут гостями программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 28 марта.

В эфире будет идти разговор о Международном кубке КВН, который состоится в Пскове 1 апреля, а также о псковской молодёжи.

Жив ли в Пскове КВН? Какие команды встретятся на кубке? Как тренер готовит команды КВН? Как «Астра Видео» помогает реализоваться молодёжи?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Минкульт» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».