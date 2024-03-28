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Пскович вышел в финал международных соревнований по боксу

Артур Кулаков вышел в финал международных соревнований по боксу «Кубок нефтяных стран», посвящённых памяти Героя Социалистического Труда Ф. К. Салманова. Состязания проходят в Нижневартовске с 25 по 30 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

Пскович вышел в финал международных соревнований по боксу. Фото: Федерация бокса России

В полуфинале весовой категории до 71 килограмма пскович одержал победу над кандидатом в мастера спорта из Югры Камилем Манаповым раздельным решением судей.

Завтра Артур Кулаков сразится в финале соревнований с мастером спорта международного класса из Ханты-Мансийского автономного округа Дмитрием Захаровым.

Отметим, что финалисты уже встречались в январе этого года в четвертьфинале Кубка России по боксу. Победы тогда одержал Дмитрий Захаров.

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