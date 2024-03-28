Выигрыш в конкурсе «Есть идея» увеличили до 250 тысяч рублей

17:52, 28 марта 2024, ПАИ

Главный приз в грантовом конкурсе «Есть идея» увеличили с 100 до 250 тысяч рублей, сообщил заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Владимир Журавлев в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Гость студии рассказал, что решение об этом принял глава Пскова Борис Елкин после общения с победителями конкурса прошлого года.

Конкурс «Есть идея» отличается от федеральных грантовых конкурсов тем, что участники и эксперты, оценивающие работы, из Пскова и им легче понять друг друга, заметил Владимир Журавлев.

«Когда ты участвуешь в федеральном конкурсе, то эксперту трудно понять, что именно эта инициатива очень нужна в твоём городе. А когда эксперт ходит с тобой по одним улицам, когда вы живёте в одном месте, то вам легче понять друг друга. Именно этим и прекрасен конкурс «Есть идея», – заключил гость радиоэфира.