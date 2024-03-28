Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Совет муниципальных образований Псковской области подвёл итоги работы за 2023 год

Итоги работы ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» в 2023 году подвела её председатель, глава Красногородского муниципального округа Валентина Понизовская на общем собрании ассоциации в Псковском районе сегодня, 28 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

Итоги работы Совета муниципальных образований Псковской области за 2023 год подвела Валентина Понизовская. Фото здесь и далее: ПАИ

«Благодаря программе по развитию местного самоуправления в прошлом году муниципалитеты получили возможность обучать своих сотрудников. На курсах повышения квалификации 246 человек прошли обучение, более 400 человек обучались в рамках различных форумов, муниципальные служащие также участвовали в мероприятиях по обмену опытом, расширению информационных ресурсов, смогли провести мероприятия, посвящённые Дню местного самоуправления и Дню территориальных общественных самоуправлений», – рассказала она.

Кроме того, в районах продолжаются мероприятия по распространению практики ТОС. В частности, это публикация вкладышей с примерами успешной реализации проектов ТОС в районных газетах, создание чатов для руководителей и координаторов ТОС для ежедневного конструктивного обмена.

«Был проведён конкурс «Лучшая практика ТОС», мы подали 11 заявок, включая заявку от ассоциации и региона. Восемь заявок вышли в финал. Приятно отметить, что Псковская область признана лучшим субъектом Российской Федерации по работе с ТОС», – сказала Валентина Понизовская.

Она также напомнила, что восемь муниципалитетов были преобразованы в округа. «Вместе с управлением по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области мы плодотворно работали по созданию структуры муниципальных округов, по созданию фонда оплаты в округах», – привела она пример совместной работы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 марта 2024

Огромная пробка образовалась в центре Пскова из-за ДТП
28 марта 2024

Совет муниципальных образований Псковской области подвёл итоги работы за 2023 год
28 марта 2024

В Псковском районе прошло собрание совета муниципальных образований региона
28 марта 2024

Более 1300 человек посетили выставку «Израненная земля Донбасса» в Изборске
28 марта 2024

Лучших экскурсоводов и краеведов среди школьников определили в Псковской области
28 марта 2024

В предстоящие выходные псковские метеорологи ожидают температурный рекорд
28 марта 2024

Псковскую область может накрыть облако пыли из Сахары и кислотные дожди из Исландии
28 марта 2024

До +14 градусов и дожди ожидаются в Псковской области 29 марта

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...