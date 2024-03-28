Совет муниципальных образований Псковской области подвёл итоги работы за 2023 год

17:38, 28 марта 2024, ПАИ

Итоги работы ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» в 2023 году подвела её председатель, глава Красногородского муниципального округа Валентина Понизовская на общем собрании ассоциации в Псковском районе сегодня, 28 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

«Благодаря программе по развитию местного самоуправления в прошлом году муниципалитеты получили возможность обучать своих сотрудников. На курсах повышения квалификации 246 человек прошли обучение, более 400 человек обучались в рамках различных форумов, муниципальные служащие также участвовали в мероприятиях по обмену опытом, расширению информационных ресурсов, смогли провести мероприятия, посвящённые Дню местного самоуправления и Дню территориальных общественных самоуправлений», – рассказала она.

Кроме того, в районах продолжаются мероприятия по распространению практики ТОС. В частности, это публикация вкладышей с примерами успешной реализации проектов ТОС в районных газетах, создание чатов для руководителей и координаторов ТОС для ежедневного конструктивного обмена.

«Был проведён конкурс «Лучшая практика ТОС», мы подали 11 заявок, включая заявку от ассоциации и региона. Восемь заявок вышли в финал. Приятно отметить, что Псковская область признана лучшим субъектом Российской Федерации по работе с ТОС», – сказала Валентина Понизовская.

Она также напомнила, что восемь муниципалитетов были преобразованы в округа. «Вместе с управлением по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области мы плодотворно работали по созданию структуры муниципальных округов, по созданию фонда оплаты в округах», – привела она пример совместной работы.