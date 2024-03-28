Почти 20% псковичей ежедневно сталкиваются с телефонными мошенниками
19 % псковичей ежедневно сталкиваются с телефонными мошенниками, сообщает сервис SuperJob.
30 % опрошенных сталкиваются с мошенниками несколько раз в неделю, 16 % – несколько раз в месяц, 14 % – несколько раз в год, 3 % – раз в несколько лет.
Только 7 % респондентов мошенники не звонили ни разу.
Чаще со звонками мошенников сталкиваются псковичи до 34 лет.
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