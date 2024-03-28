Продолжается реставрация иконостаса церкви Сорока Мучеников Севастийских в Печорах

22:02, 28 марта 2024, ПАИ

Продолжается реставрация иконостаса церкви Сорока Мучеников Севастийских в Печорах, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»





















Реставрация иконостаса включает в себя расчистку, обновление, заделку трещин, шпаклевание, грунтовку, вышкуривание, окраску эмалью, нанесение полимента и золочение.

На последнем этапе золочёные детали монтируются на подготовленный каркас, а затем вставляются иконы.

Иконостас является объектом культурного наследия конца XVIII – начала XIX века. Он никогда не реставрировался, проводились только поновления, при которых использовались краска-бронзянка и лак, удаление которых сегодня является сложной задачей для реставраторов. В работе участвуют специалисты разных направлений, в том числе реставраторы высшей категории из Санкт-Петербурга.