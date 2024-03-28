Продолжается реставрация иконостаса церкви Сорока Мучеников Севастийских в Печорах
Продолжается реставрация иконостаса церкви Сорока Мучеников Севастийских в Печорах, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
-
Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
-
Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
-
Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
-
Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
-
Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
-
Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
-
Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
Реставрация иконостаса включает в себя расчистку, обновление, заделку трещин, шпаклевание, грунтовку, вышкуривание, окраску эмалью, нанесение полимента и золочение.
На последнем этапе золочёные детали монтируются на подготовленный каркас, а затем вставляются иконы.
Иконостас является объектом культурного наследия конца XVIII – начала XIX века. Он никогда не реставрировался, проводились только поновления, при которых использовались краска-бронзянка и лак, удаление которых сегодня является сложной задачей для реставраторов. В работе участвуют специалисты разных направлений, в том числе реставраторы высшей категории из Санкт-Петербурга.
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